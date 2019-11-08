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ATATÜRK KOŞUSUNA ENGEL!

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ATATÜRK KOŞUSUNA ENGEL!
Bursa Osmangazi ve Gemlik ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri, 10 Kasım’da Atatürk adına yapılacak kros yarışmasına önce ‘olur’ yazısı gönderdi, ardından ‘sehven gönderilmiştir’ diyerek iptal etti.

Bursa Uludağ Rotary Kulübü 13 yıldır Atletizm Federasyonu ile birlikte gerçekleştirdiği kros yarışmasının bu yıl ‘10 Kasım Atatürk'ü Anma' olarak dün düzenlendi. Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü'nün izniyle yapılan yarışlara Osmangazi ve Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri engel oldu.

Müdürlükler tarafından önceki akşam saatlerinde okullara “Yarışmalara katılmayın” yazısı gönderildi. Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 25 Ekim tarihinde okullara gönderdiği yazıyla öğrencilerin bu yarışmalara katılımının sağlanmasını istemişti.

CHP'DEN ZİYA SELÇUK'A SORU

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Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Ancak 6 Kasım akşamı okullara gönderilen ikinci yazıyla “ilk yazının sehven gönderildiğini” belirterek, öğrencilerin koşuya katılımına izin verilmemesini istedi. Yarışmaya katılamayacağını öğrenen öğrenciler gözyaşlarına boğulurken, öğretmen ve veliler hayal kırıklığı yaşadı. Konuyla ilgili ilk tepki, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'ndan geldi. Kayışoğlu, Meclis'te yaptığı konuşmada, “Ömrünü savaşlarda geçirerek bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele etmiş olan Atatürk'ten rahatsızlığınızın sebebi nedir” dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yazılı yanıtlaması istemiyle önerge sunan CHP'li vekil, “Bu konuyla ilgili bir inceleme ve araştırma başlatılacak mıdır?” diye sordu.

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