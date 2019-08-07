  • BIST 99.698
  • Altın 263,178
  • Dolar 5,4963
  • Euro 6,1563
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ İSTANBUL'A AYAK BASTI!

ATATÜRK HAVALİMANI'NIN AKIBETİ NE OLACAK?

»
ATATÜRK HAVALİMANI'NIN AKIBETİ NE OLACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nın yerine park yapılacağını söylemişti ancak ulaştırma bakanı, otel ve fuar olacağını açıkladı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, CHP'li İlhami Aygun'un soru önergesine verdiği yanıtta, Yeni İstanbul Havalimanı'nın tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin ardından, Atatürk Havaalanı'nın saatte 5 iniş, 5 kalkış olmak üzere faaliyetlerine devam edeceğini ve burada Airport Hotel, konferans salonu ile havacılık fuar alanı yapılacağını bildirdi. Sözcü'den Başak Kaya'ya konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise bu yanıt üzerine Meclis'e yeni bir soru önergesi vererek, “Doğal yaşamı mahveden bir iktidardan, elbette yıktığı yere bahçe yapması beklenemezdi” dedi.
Tekin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye de önerge verdi ve “Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ‘Millet Bahçesi' olacağı açıklanan Atatürk Havalimanı çok geçmeden anlaşıldı ki, otel oluyor. İstanbul'un ortasında, kolay ulaşılan Atatürk Havalimanı dururken, şehrin neredeyse en uzak noktasına, gereksiz yere 3. havalimanı yapmak için yüzbinlerce ağacı katleden, doğal yaşamı mahveden bir iktidardan, elbette yıktığı yere bahçe yapması beklenmezdi'' dedi.
Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, CHP'li İlhami Aygun'un soru önergesine verdiği yanıtta, Yeni İstanbul Havalimanı'nın tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin ardından, Atatürk Havaalanı'nın saatte 5 iniş, 5 kalkış olmak üzere faaliyetlerine devam edeceğini ve burada Airport Hotel, konferans salonu ile havacılık fuar alanı yapılacağını bildirdi. Sözcü'den Başak Kaya'ya konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise bu yanıt üzerine Meclis'e yeni bir soru önergesi vererek, “Doğal yaşamı mahveden bir iktidardan, elbette yıktığı yere bahçe yapması beklenemezdi” dedi.
MİLLET BAHÇESİ NE OLACAK?
CHP Milletvekili Tekin, Bakan Kurum'a “Bölgede 90 adet otel varken ve bunlardan 29'unun ismi de ‘Airport' otel iken, Atatürk Havalimanı arazisine yeniden bir ‘Airport' otel yapma ihtiyacı nereden hasıl olmuştur? Daha önceki açıklamalarınızın tersine şimdi AHL arazisi imara mı açılmaktadır?'' sorusunu da yöneltti.

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • BİLAL ERDOĞAN HANGİ YANDAŞ İŞ ADAMININ UÇAĞINI KULLANIYOR?07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:31
  • ATATÜRK HAVALİMANI'NIN AKIBETİ NE OLACAK?07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:24
  • EKREM İMAMOĞLU, KAZ DAĞLARI İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU!07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:10
  • ÖZEL JETİ ALEV ALEV YANDI!06 Ağustos 2019 Salı 18:25
  • İÇ ÇAMAŞIRLARINA TALİP ÇIKINCA POLİSE BAŞVURDU!06 Ağustos 2019 Salı 18:22
  • ÇEVRE KATLİAMINI A HABER BAKIN NASIL SAVUNDU06 Ağustos 2019 Salı 18:18
  • SOKAK ORTASINDA TARİKAT DÜELLOSU06 Ağustos 2019 Salı 18:15
  • YÜREK HOPLATTI!06 Ağustos 2019 Salı 18:02
  • BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ İSTANBUL'A AYAK BASTI!06 Ağustos 2019 Salı 17:56
  • SEVGİLİSİYLE YAKALANDI06 Ağustos 2019 Salı 17:51
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim