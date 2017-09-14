Atatürk Havalimanı'ndaki uçuş yoğunluğu ilginç görüntüler oluşturdu

Uçaklar yoğunluktan adeta üst üste uçuyor.

Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında yer alan Atatürk Havalimanı’nda zaman zaman yaşanan yoğunluk, İstanbul hava sahasında ilginç görüntülere neden oluyor. Kameralar tarafından çekilen görüntülerde yoğunluktan uçaklar adeta üst üste uçuyor.

Uçuş yoğunluğunun en yüksek seviyeye ulaştığı yaz sezonunda Atatürk Havalimanı’na iniş yapmak isteyen uçaklar, yoğunluk nedeniyle zaman zaman havada tur atmak zorunda kalıyor. Bazı uçaklar havalimanına inmek için tur atarken, bu sırada kalkış yapan uçakla irtifa farkından dolayı üst üste gelebiliyor. Bu durum yeryüzünden bakıldığında ilginç görüntüler oluşturabiliyor. Yaşanan o anlar kameralar tarafından da görüntülendi. Kameralara yansıyan görüntülerde irtifa farkından dolayı uçakların üst ütse geldiği net bir şekilde görüldü.