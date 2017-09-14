Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında yer alan Atatürk Havalimanı’nda zaman zaman yaşanan yoğunluk, İstanbul hava sahasında ilginç görüntülere neden oluyor. Kameralar tarafından çekilen görüntülerde yoğunluktan uçaklar adeta üst üste uçuyor.
Uçuş yoğunluğunun en yüksek seviyeye ulaştığı yaz sezonunda Atatürk Havalimanı’na iniş yapmak isteyen uçaklar, yoğunluk nedeniyle zaman zaman havada tur atmak zorunda kalıyor. Bazı uçaklar havalimanına inmek için tur atarken, bu sırada kalkış yapan uçakla irtifa farkından dolayı üst üste gelebiliyor. Bu durum yeryüzünden bakıldığında ilginç görüntüler oluşturabiliyor. Yaşanan o anlar kameralar tarafından da görüntülendi. Kameralara yansıyan görüntülerde irtifa farkından dolayı uçakların üst ütse geldiği net bir şekilde görüldü.
- BIST 108.448
- Altın 146,835
- Dolar 3,4522
- Euro 4,1026
- İstanbul 30 °C
- Ankara 29 °C
- Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal : Tasvip etmiyoruz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK Genel Sekreterini kabul etti
- Kuzey Kore: Japonya’yı batırır, ABD’yi küle çeviririz!
- Dolar güne 3.46'dan başladı
- TOKİ Başkanı'ndan kura dolandırıcılığı uyarısı!
- Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti
- CHP'den Adalet Kurultayı'nda alkollü içik içen başkanla ilgili flaş karar
- Atatürk Havalimanı'ndaki uçuş yoğunluğu ilginç görüntüler oluşturdu
- ‘Organize İşler’ filmi gerçek oldu
- Soyguna gittiler bozguna uğradılar
- Korkudan titredi! Zor sakinleştirdiler…
- Gonca Akkuş: Ebru'ya yazıklar olsun
- Burcu Esmersoy sevgilisini öpücüğe boğdu
- Adriana Lima'dan Metin Hara'ya aşk öpücüğü
Atatürk Havalimanı'ndaki uçuş yoğunluğu ilginç görüntüler oluşturdu
Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında yer alan Atatürk Havalimanı’nda zaman zaman yaşanan yoğunluk, İstanbul hava sahasında ilginç görüntülere neden oluyor. Kameralar tarafından çekilen görüntülerde yoğunluktan uçaklar adeta üst üste uçuyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- 14:04 - Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 14:02 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal : Tasvip etmiyoruz
- 13:59 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK Genel Sekreterini kabul etti
- 13:55 - Kuzey Kore: Japonya’yı batırır, ABD’yi küle çeviririz!
- 13:54 - Dolar güne 3.46'dan başladı
- 13:53 - TOKİ Başkanı'ndan kura dolandırıcılığı uyarısı!
- 13:51 - Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti
- 13:50 - CHP'den Adalet Kurultayı'nda alkollü içik içen başkanla ilgili flaş karar
- 13:49 - Atatürk Havalimanı'ndaki uçuş yoğunluğu ilginç görüntüler oluşturdu
- 13:43 - ‘Organize İşler’ filmi gerçek oldu
- 13:41 - Soyguna gittiler bozguna uğradılar
- 13:40 - Korkudan titredi! Zor sakinleştirdiler…
- 13:34 - Gonca Akkuş: Ebru'ya yazıklar olsun
- 13:21 - Burcu Esmersoy sevgilisini öpücüğe boğdu
- 13:13 - Adriana Lima'dan Metin Hara'ya aşk öpücüğü
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim