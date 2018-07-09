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Atatürk Havalimanı'ndaki saldırı davasında istenen cezalar belli oldu

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Atatürk Havalimanı'ndaki saldırı davasında istenen cezalar belli oldu
Atatürk Havalimanı'nda terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği, 45 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili davada, savcı 6 sanığın 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da 45 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı, terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği terör saldırısıyla ilgili 36'sı tutuklu, 4'ü firari 46 sanığın yargılandığı davada, 6 sanığın kırkaltışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan altıncı duruşmada, 36 tutuklu sanıkla tarafların avukatları ve bazı müştekiler katıldı.

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Savcı mütalaasında, "28 Haziran 2016'da Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıda 45 kişinin hayatını kaybettiği, 163 kişinin yaralandığı, 3 teröristin ise geberdiği anlaşılmıştır." dedi.

Tutuklu sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Ahmet Kaplan, Eyüp Demir, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimani'nin "Anayasayı ihlal" ile 45 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan kırkaltışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, bu sanıkların ayrıca 163 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", 24 defa uygulanmak üzere "mala zarar verme" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından da toplam 2 bin 150 yıldan 3 bin 371 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

15 sanık için 15 yıla kadar hapis istemi
Mütalaada, 15 sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi öngörülürken, bu su sanıklar hakkında "Anayasayı ihlal", "tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından yeterli delil elde edilemediğinden beraatleri istendi.

Savcı mütalaasında, 21 sanığın tüm suçlardan beraatini, hakkında yakalama kararı bulunan 4 sanığın ise dosyasının ayrılmasını talep etti.

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