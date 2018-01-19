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Atatürk Havalimanı’nda yoğunluk!

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Atatürk Havalimanı’nda yoğunluk!
Okullarda yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle seyahate çıkacaklar, Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa yol açtı.

2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk yarısı, yaklaşık 18 milyon öğrencinin karnelerini almasıyla tamamlandı. Sömestr tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen binlerce kişi hava ulaşımını tercih edince Atatürk Havalimanı’nda hareketlilik yaşandı. Okulların kapanmasıyla seyahat için Atatürk Havalimanı'na gelen öğrenciler ve aileleri, tatilin ilk gününde iç ve dış hatlar terminallerinde yoğunluğa neden oldu. Özellikle bilet işlemlerinin yapıldığı kontuarlarda ve pasaport kontrol noktalarında uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Okulların tatile girmesinin ardından oğlu ile birlikte Almanya’ya tatile gittiğini belirten Efsun Tunç, “Oğlumla Beraber Berlin’e arkadaşlarımızın yanına gidiyoruz. Biraz kafa dinleyip tatilimizi yapacağız. Buna karne hediyesi de denebilir. Hem okuyan hem gezen çok bilir derler. Biz de bu sefer gezme kısmını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk devresini başarıyla tamamlayan Ateş Tunç ise, ”Karnemi aldım, çok mutluyum. Şimdi de Berlin’e gideceğiz. Karnemde de iyi notlar aldım. Karne hediyesi olarak Almanya’ya gidiyorum” dedi. 

Sömestr tatilini Avusturya’da geçireceğini belirten 6’ıncı sınıf öğrencisi Berke Uygun, “Karnemi aldım. 90 ortalamayla takdir belgesi aldım. Çok mutluyum. Bunun da ödülü olarak yurt dışına Avusturya’ya tatile gidiyorum. Annem ve babam orada, birlikte eğleneceğiz” dedi.

Torunlarını Avusturya’ya gönderen Nuran Pek ise, “Torunlarım çok başarılı. Onları şuanda annelerinin yanına Avusturya’ya gönderiyorum. Ben de buradan 15 günlük izin yapma hakkımı kullanıp Tayland’a uçuyorum” dedi.tT

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