Atatürk Havalimanı'nda pistler kapandı

Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 395 sefer iptal edildi.

Atatürk Havalimanı'nda pistlerin karla kaplandığı ve temizleme işlemleri nedeniyle uçakların havada bir süre bekletildiği belirtiliyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanındaki seferlerde bazı aksamalar yaşandı. Havalimanında kar yağışı nedeniyle kapanan 2 piste Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri müdahale etti.

Kar temizleme çalışmaları sırasında pistlerde uçakların kalkış ve inişlerine yaklaşık yarım saat süreyle izin verilmedi. Bu sürede iniş için bekleyen bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından pistler temizlendi. Saat 21.00'den itibaren uçakların iniş ve kalkışlarına izin verildiği bildirildi.

Karla mücadele ekipleri teyakkuzda

Havalimanında hazırda bekletilen Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) karla mücadele ekipleri, yağan karın uçuşları aksatmaması ve operasyonların sorunsuz sürdürülebilmesi için aralıksız apronda çalışıyor. Ekipler kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle çalışmalarında güçlük çektikleri görüldü.

İstanbul genelinde 395 sefer iptal

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarındaki uçuşlarda da aksamalar yaşadı. DHMİ’nin uçuşların aksamamadan sürdürülebilmesi için aldığı karar doğrultusunda seferlerde yüzde 30 kısıtlamaya gidileceğini açıklamıştı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları’nın her iki havalimanında hafta sonu süresince toplam 257 seferi iptal edildi. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından uçuş gerçekleştiren havayolu şirketlerinin toplamda iptal olan sefer sayısı ise 395’e yükseldi.