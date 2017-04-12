Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası hava sahalarının güvenliğine daha da dikkat ediliyor.

İstanbul semalarında drone alarmı yaşandı. Atatürk Havalimanı yaklaşma hattında drone uçurulduğu ihbarı yapılırken, havada olan polis helikopteri drone araması yaptı. Yapılan aramalara rağmen drone tespit edilemedi.

Son olarak akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı uçuş güzergahında drone uçurulduğu ihbarı, hareketli anların yaşanmasına yol açtı.

Habertürk haber merkezinden Gökhan Artan'ın haberine göre, Atatürk Havalimanı'nda saat 18.45'de Hava Trafik Kontrol Merkezi'nden havalimanı çevresinde uçuş yapan bir polis helikopterine drone'la ilgili anonsta bulunuldu.



Hava trafik kontrolörü, polis helikopterinin pilotuna, "Efendim 05 (Florya-Ataköy yönündeki pistin Ataköy tarafı) hattında yaklaşık 200 feetlerde(60 metre) drone takip ettiklerini ihbar ettiler bilginize. 05 pisti için yaklaşık 2 mil kala sağ tarafta ikaz ederler bilginize" diye anonsta bulundu.

POLİS HELİKOPTERİ HAVALİMANI ÇEVRESİNİ DİDİK DİDİK ARADI

Anons üzerine polis helikopteri de havalimanı çevresinde ve uçuş güzergahında drone arama çalışması yaptı.

Verilen yer bilgisinde ve havalimanı çevresinde aramalarda drone görmeyen pilot, "Florya üzerinde devam ediyorum uygun olduğunda güneye geçip bakmaya çalışacağım. Drone ile ilgili şu an ayrıntılı olarak arama yaptık her hangi bir şeye rastlayamadık. Denizden de tekrar baktırıyorum konuya" bilgisini kontrolörle paylaştı.

Yapılan aramalarda drone tespit edilmedi. Arama çalışmaları sırasında uçuş trafiğinde herhangi bir aksama meydana gelmediği kaydedildi.

UÇUŞ GÜZERGAHINDA DRONE YASAK

Uçakların uçuş güzergahlarında drone olarak bilinen kameralı uzaktan kumandalı helikopterlerin, uçaklara olası bir çarpma tehlikesi nedeniyle uçurulması yasak.

Darbe girişimi sonrası da hava sahalarının güvenliği için de pilotlar ve hava trafik kontrolerleri drone'lara karşı daha da müteyakkiz olarak anında ilgili yerlere bildiriyorlar.

DÜNYA GENELİNDE DRONE RAPORLARI ARTTI

Atatürk Havalimanı üzerinde drone uçurarak görüntü çektiği gerekçesiyle hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 6 yıl hapis istemiyle dava açılan bir kişi ise beraat etmişti.

Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA) verilerine göre ABD'de pilotların ve hava trafik kontrolörenin drone ile karşılaşmasında sürekli artış yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl Şubat ile Eylül ayları arasında bin 274 drone raporu edildi. 2015 yılının aynı döneminde ise 874 olarak kaydedildi.