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Atatürk havalimanın da Yarıyıl kalabalığı

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Atatürk havalimanın da Yarıyıl kalabalığı
Milyonlarca öğrencinin karnelerini almasının ardından bugün başlayan yarıyıl tatili nedeniyle seyahate çıkanlar, Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

 Karnelerini alıp aileleriyle birlikte havalimanına gelen öğrenciler, gidecekleri yurt dışı ve yurt içi tatil merkezlerinde 15 günlük tatilin tadını çıkaracaklarını ifade ettiler.
Atatürk Havalimanı'nda iç hatlar ve dış hatlar terminallerinde öğle saatlerinde bugün başlayan yarıyıl tatilinin de etkisiyle yoğunluk görüldü. Terminal giriş noktalarında check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında hareketlilik yaşandı. Yetkililer pasaport noktalarında yoğunluk yaşanmaması için tüm bankoları açık tuttu.

ÖNCE KARNE ALDILAR SONRA TATİLE UÇTULAR

Karnelerini aldıktan sonra aileleriyle birlikte havalimanına gelen Ada ve Nil Keskin kardeşler, 4 günlük tatil için ABD'nin yolunu tuttu. Kuzenlerini ziyarete gittiklerini söyleyen Nil Keskin, "Karnem çok iyi, 'takdir' aldım. Kuzenlerimizle vakit geçireceğiz. Karne hediyesi de sayılabilir" ifadelerini kullandı.

Yarıyıl tatili için Eskişehir'e giden Ayça Melike Aydemir de "Takdir aldım, sınıf birincisiyim. 15 tatilde Eskişehir'e gideceğiz. Bu çok iyi oldu. Ödev vermediler" diye konuştu.

Londra'ya tatile giden 3. sınıf öğrencisi Baran da seyahati nedeniyle bugün karne alamadığını belirterek şunları söyledi:
"Erken çıktığım için bugün karnemi alamadım. Ancak öğretmenim göstermişti, hepsi çok iyiydi. Öğretmenim tatil için bir kitabı ödev olarak verdi, onu çalışacağım."

 

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