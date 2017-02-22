“Atatürk ‘evet’ diyor” pankartı

Mersin’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hayranı şair Oktay Avcu tarafından asılan “Atatürk de evet diyor” pankartına CHP tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hayranı olarak kendisini tanıtan şair Oktay Avcı tarafından Mersin’de Metropol İş Merkezi’ne tartışma yaratacak bir pankart asıldı. Asılan pankartta Erdoğan ile tokalaşan Mustafa Kemal Atatürk kolajının üzerine şu ifadelere yer verildi: “Atatürk de evet diyor. Aferin çocuk. Aferin uzun adam. Çalışkansın. Zekisin. Başarılısın. Ülkeyi seviyorsun. İnsanı seviyorsun. Üretimi seviyorsun. Hizmeti seviyorsun. Daha dinamik daha hızlı büyüyen bir Türkiye için ben de ‘Evet’ diyorum. Cumhuriyete ve devrimlerime sahip çık. Benim izimde yürüyen ve beni en çok anlayan sensin. Şiir düşünürü Şair Oktay Avcu”

‘HAMASET YAPARAK ALGI OLUŞTURMAK İSTİYORLAR’

DİHABER’in haberine göre; pankart tepkiler üzerine kaldırılırken, CHP Mersin İl Başkanı Abdullah Özyiğit, “Başkanlık fikrini ortaya koyanlar bunu savunamazken hamaset yaparak belli kişileri kullanmak suretiyle bu konuda kamuoyu, algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu Başkanlık sisteminin hiçbir şekilde toplumu kalkındırmaya yönelik. Toplumu özgürleştirmeye yönelik, toplumu çağdaşlaştırmaya yönelik, demokrasiyi ilerletmeye yönelik bir yanı yok. Bunu yapanları anlamak mümkün değil. Hele ki bir de şair sıfatı ile bazı kişilerin ortaya çıkıp böyle bir şey yapması işgüzarlıktan başka bir şey değildir. Hele hele Mustafa Kemal Atatürk’ü bu işe alet etmek ve sanki ‘Başkanlık’ istiyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışmak Türkiye’ye yapılacak en büyük kötülüktür. Çünkü 16 milletvekilinin Cumhuriyetin ilk dönemlerinde ABD tarzı bir Cumhurbaşkanlığı isteyeceğini Celal Bayar’a söylediklerinde Celal Bayar kendilerini uyarmıştır. Buna rağmen çıktıklarında Mustafa Kemal kendilerine ‘Biz saltanatı saraydan aldık halka verdik. Şimdi siz bize tekrardan saltanatı saraya vermemizi ve halkı sultanlara mahkum etmemizi mi istiyorsunuz’ diyerek karşı çıkmıştır” diye konuştu.