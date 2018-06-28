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SON DAKİKAİstanbul'u Sağanak Yağış Vurdu!

Ataşehir'de Faciadan Dönüldü!

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Ataşehir'de Faciadan Dönüldü!
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar Ataşehir'de dış cephe yapımı için bir binaya kurulan iskeleyi devirdi.

Kayışdağı Mahallesi Dilaver Sokak'ta meydana gelen olayda 4 katlı binanın dış cephesinin yapılması için kurulan iskele iddiaya göre aşırı rüzgar nedeniyle saat 23.00 sıralarında büyük bir gürültüyle devrildi. Olayda ölen yada yaralanan olmadı.  

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