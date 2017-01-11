Ataköy'de yaşamını yitiren Şengezer ile ilgili acı detay

Ataköy 5.Kısım Ömer Duruk Camii'nde dün yaşanan tente çökmesi bugün bilirkişi tarafından incelendi.

Öte yandan faciada yaşamını yitiren tekstilci Mustafa Ümit Şengezer'in eşinin hamile olduğu ortaya çıktı.

İki kişiden oluşan heyet, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla incelemelerde bulundu. Çöken tentenin parçalarını ve olay yerini ayrıntılı olarak inceleyen heyet ölçümler yaptı. Bilirkişinin ilk tespitlerinden biri musalla taşlarının hemen önünde bulunan ağaçların daha büyük bir can kaybını önlediği şeklinde oldu. Tentenin ön kısmın yerle buluşmasına ağaçlar engel oldu. Tentenin bu bölümünde yer alanlar yara almadan kurtuldu. Can kaybı ve yaralanmalar tamamen çökmenin yaşandığı orta ve arka bölümde yaşandı.

ACI DETAY ORTAYA ÇIKTI

Dün Ataköy’de yaşanan tente faciasında yaşamını yitiren tekstilci dünyanın ünlü firmaları için üretim yapan Şengezer Tekstil'in sahibi iş adamı Mustafa Ümit Şengezer’in vefatıyla ilgili acı bir detay da ortaya çıktı. Dün Ataköy 5. Kısım Camii’nde iki kişinin cenaze törenleri vardı. Söz konusu isimlerden biri Yasemin Melek Aydın. Melek Aydın, yılların tekstilci ailesi Solak Ailesi’ne mensup.

Cenaze törenine katılan isimlerden Mustafa Ümit Şengezer’in eşi Yasemin Mutlu Aydın’ın (57) kuzeniydi. Kuzen A. Şengezer 8 aylık hamileydi. Yasemin Melek Aydın’ın vefatı, hamileliği nedeniyle A. Şengezer’e söylenmedi. Mustafa Ümit Şengezer de, eşi A. üzülmesin diye cenaze törenine habersiz gitti. Ancak yaşanan tente faciası sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Ümit Şengezer kurtarılamadı. 8 aylık hamile A. Şengezer de, kuzenini vefatını, eşinin ölüm haberi ile birlikte aldı. Hamile kadının hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. İstanbul Beylikdüzü'nde faaliyet gösteren Şengezer Tekstil'in sahibi Mustafa Ümit Şengezer'in cenaze töreninin yarın yapılacağı öğrenildi

EŞYALAR DURUYOR

Bu arada dünkü olayın izleri bugün olduğu gibi duruyordu. Cenaze namazı sırasında çöken tentenin altında kalanlar can havliyle ayakkabılarını, şemsiyeleri, atkılarını olay yerinde bırakıp kaçtı. Yaralı vatandaşlara ait olduğu düşünülen eşyalar olay yerindeydi.

OTOMOBİLİ BUGÜN ALINDI, EŞİ 8 AYLIK HAMİLE

Olay sırasında yaşamını yitiren tekstilci 45 yaşındaki Mustafa Ümit Şengezer'in cami yakınına park ettiği özel aracı bugün bir çalışanı tarafından alındı. Şengezer'in eşinin 8 aylık hamile olduğu ve özel bir hastanede tedavi altında bulunduğu öğrenildi.

YARALI YAKINLARI OLAY YERİNDE

Bazı yaralıların yakınları da bugün camiye geldi. Bazıları olayın şaşkınlığı yaşarken, bazıları da ihmal ve kusurun kimden kaynaklandığının ortaya çıkması için mahkeme sonucunun beklenmesi gerektiğini söyledi.