Astsubay Karakaya: 'Vatan Sağolsun'

Hakkari'deki kalleş saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Çavuş Serkan Karakaya konuştu. Karakaya, "Vatana iki canımızı verdik, feda olsun. Kanını yerde bırakmayacağız. Biz evlat katili değiliz" dedi.

Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı’nda yapılan törenin ardından şehit Nurcan Karakaya ile geçen yıl 19 Ekim’de dünyaya gelen 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya’nın cenazeleri, helikopterle Yüksekova ilçesine gönderildi. Şehit anne ve bebeği için Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda da uğurlama töreni düzenlendi.

Buradaki törene Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Yüksekova 3’üncü Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Kokmaz, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Ak Parti İlçe Başkanı Naci Bilici, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.

Acılı baba Astsubay Serkan Karakaya, Yüksekova’daki törene bebeğinin yastığı ile geldi. Karakaya’nın tören boyunca yastığını elinden bırakmaması yürekleri dağladı. Törenin ardından şehit Nurcan Karakaya ve bebeği Mustafa Bedirhan’ın cenazeleri, uçakla memleketlerine uğurlandı.

EŞİNİN ARACINI SEYREDERKEN PATLAMA OLMUŞ

Üs bölgesinde görev yapan Astsubay Çavuş Serkan Karakaya eşinin kek, börek ve pasta yaparak kendisine ve silah arkadaşlarına sürpriz yapmak istediğini söyledi. Vatana iki can feda ettiklerini söyleyen Karakaya, "Diyecek bir şeyimiz yok. Vatana iki canımız vardı. İki canımızı verdik. Seve seve feda ettik. Kanını yerde bırakmayacağız. Sürpriz yapmak için yanıma çıkmıştı. 2 saat oturduk. 5 dakika sonra patlama oldu" dedi.

"BİZ EVLAT KATİLİ DEĞİLİZ"

Eşinin gidişini üst bölgesinden takip ettiğini anlatan Karakaya, "Ben zaten üst bölgesinden takip ediyordum eşimi araç geçti kaybolduğu noktada patlattılar zaten, silahımı aldım indim. Allah onları kahretsin. Biz evlat katili değiliz. Kanını yerde bırakmayacağız gelip benden sorsalardı çocuğumdan eşimden sordular. Vatan sağolsun. Vatan yolunu iki canımız feda olsun" diye konuştu.