Astronotların garip selfiesi ortalığı salladı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli astronotlar çektiği selfie ortalığı salladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan gelen selfie ortalığı salladı.

Ekşi Sözlük’te günün en çok konuşulan konuları arasına giren fotoğraf şöyle: