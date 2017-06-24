Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan gelen selfie ortalığı salladı.
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Astronotların garip selfiesi ortalığı salladı
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli astronotlar çektiği selfie ortalığı salladı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan gelen selfie ortalığı salladı.
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