Asmalımescit'te yangın

İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, yangın faciasının yaşandığı sokakta incelemelerde bulundu. Demircan, yangında 4 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini, hastanede tedavisi süren 1 kişinin de hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti.

Yangın, bu sabah Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi, Şehbender Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Yangının neden çıktığı bilinmezken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan 5 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken, İtfaiye ekipleri 3 kişiyi yanan binadan çıkardı. Yangından çıkartılan 2'sinin durumu ağır 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangın sonrası yaptığı incelemelerde ise 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan durumu ağır olan 2 yaralı da yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

“BİR KİŞİYİ BİZ ÇIKARTTIK, 4 KİŞİ İÇERİDE BAĞIRIYORDU”

Yangın sırasında yardıma koşan Fatih Kalp, o anları şöyle anlattı:

"Sabahleyin bir baktık ki içerisi yanıyor. Daha sonra durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdik. İçeride 5 kişi vardı. İçeride 4 kişi mahsur kaldı. Bir kişiyi biz çıkarttık, diğer 4 kişi içeride bağırıyordu. Yangın şu anda devam ediyor. 4 kişi şu an içeride. Biz karşı binada kalıyoruz. Biz gurbetçiyiz, hafif dumanlar geliyordu. Biz hemen yardıma koştuk. Kapının önünde bir kişi vardı. Biz de onu hemen çekip dışarı çıkardık. Alevler çok olduğu için biz içeri giremedik. İçeride bağırış sesleri vardı.”

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, yangın faciasının yaşandığı sokakta incelemelerde bulundu. Demircan, yangında 4 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini, hastanede tedavisi süren 1 kişinin de hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti.

Gazetecilere açıklamalar yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, "7 genç kardeşimizin kaldığı bir dairede yangın çıkmış. Sebebini arkadaşlar araştırıyor, teknik rapor çıktıktan sonra belli olacak. Sobadan mı elektrik kontağından mı çıktığı anlaşılacak. 7 kişiden 4'ü vefat etti, 1 yaralımız var. 2 arkadaş kurtulmuş durumda. Başımız sağ olsun. İçi boş bir bina, film çekimleri için kullanılıyormuş zaman zaman" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Demirelli ise hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileyerek, "Sabah saatlerinde sokakta çıkan yangında maalesef 4 vatandaşımızı kaybettik, 1 vatandaşımız hastanede tedavi altında. Durumu biraz kritik. 2 vatandaşımız sağ salim kurtulmuş durumda. Yangının çıkış sebebini itfaiyemiz araştırıyor" şeklinde konuştu.