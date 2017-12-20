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Aslışah'ın Bali Kaçamağı

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Aslışah'ın Bali Kaçamağı
Aslışah Alkoçlar, kız arkadaşıyla Bali'ye gitti.

Alkoçlar'ın Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflar takipçilerinin beğenisini topladı.

 

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