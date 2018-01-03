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Aslışah'a Baba Vetosu!

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Aslışah'a Baba Vetosu!
Çalkantılı hayatı yüzünden babası tarafından Londra’ya yollanan Aslışah Alkoçlar’a ikinci veto geldi!

Ender Alkoçlar, 24 yaşındaki kızına bu kez de her saniye fotoğraf paylaştığı instagram’ını kapattırdı!

Çalkantılı hayatı yüzünden babası tarafından Londra’ya yollanan Aslışah Alkoçlar’a ikinci veto geldi! Ender Alkoçlar, 24 yaşındaki kızına bu kez de her saniye fotoğraf paylaştığı instagram’ını kapattırdı! Yılbaşı tatili için büyük ilgi gören ve otellerin yüzde yüz doluluk oranına ulaştığı Uludağ'da Aslışah Alkoçlar da vardı. Yeni yılı annesi Gülşah Hanım ve babası Ender Bey'le karşılayan sosyetik güzel, bol bol kayak yaptı. Geçtiğimiz yıl magazin gündemine damga vuran ve bu nedenle babası tarafından Londra'ya gönderilen Aslışah Alkoçlar, yine de uslu durmamıştı.4İngiltere'ye gittikten sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen 24 yaşındaki sosyetiğe babasından ikinci bir uyarı geldi. Ender Alkoçlar, kızını magazin manşetlerinde görmekten rahatsız olunca Aslışah'a son derece aktif bir şekilde kullandığı instagram hesabını kapattırdı.

HESABINI KİLİTLEDİ

Sosyal paylaşım sitesi instagram'ı son derece aktif bir şekilde kullanan Aslışah Alkoçlar, herkese açık olan profilini gizledi. Sosyetik güzel, yeni bir hesap açtı. Alkoçlar yeni hesabına 'sadece ailesi ve arkadaşlar' mesajını yazıp profilini gizledi. (Kaynak: hurriyet.comtr)

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