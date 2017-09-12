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Aslışah Alkoçlar ve Burcu Esmersoy arasındaki gerginliği büyüyor!

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Aslışah Alkoçlar ve Burcu Esmersoy arasındaki gerginliği büyüyor!
Ay sonuna doğru Londra'ya gidecek olan Aslışah Alkoçlar, gider ayak Burcu Esmersoy'a savaş açtı.

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar ve sunucu Burcu Esmersoy arasındaki gerginlik giderek büyüyor.

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Hülya Koçyiğit’in torunu, Gülşah-Ender Alkoçlar’ın kızı Aslışah Alkoçlar (24) Bebek’te habercilerle karşılaştı.

Aslışah Alkoçlar, hiç hoşlanmadığı Burcu Esmersoy için "O benden yaşça çok büyük. Aramızda 20 yıla yakın fark var. Çevremiz aynı değil.aslisah-alko-070807nz.jpg

Aramızdaki gerginliğin sebebi; ‘kızsal’ bir durum olabilir. Belki de kıskançlık var. Herkesi kendi haline bırakıyorum" açıklamasını yaptı.aslisah-alko-070807ub.jpg

Yakında Londra’ya yerleşeceğini de söyleyen Aslışah Alkoçlar “Gidiyorum, herkes rahatlasın” dedi.aslisah-alko-070807cv.jpg

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