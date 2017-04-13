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Aslışah Alkoçlar Demet Akalın'a el attı

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Aslışah Alkoçlar Demet Akalın'a el attı
Demet Akalın’ın giyim tarzını eleştiren Aslışah Alkoçlar’ın şaşırtan hamlesi... Sosyetik güzel, önceki gün Bebek’te buluştuğu popçuya stil danışmanlığı yapacak.

"Türk popçular kötü giyiniyor" açıklamasıyla dikkat çeken Aslışah Alkoçlar, giyim tarzıyla pek çok kişi tarafından eleştirilen Demet Akalın'ı baştan yaratacak. Önceki gün Bebek'te bir araya gelen ikili, moda üzerine sohbet etti. Akalın, mekan çıkışında "Bundan sonra stilimde Aslışah Alkoçlar imzasını göreceksiniz" dedi.

Ünlü popçuya övgüler yağdıran Alkoçlar ise Akalın için "Demet abla benim için bambaşka birisi, çok iyi bir kalbi var, onu çok seviyorum" diye konuştu.

Sosyetik güzel, geçtiğimiz gün ise ünlü popçunun giyim tarzını eleştirmişti.

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