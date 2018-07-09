Aslışah Alkoçlar, Altuğ Leblebici ile sarmaş dolaş!

Aslışah Alkoçlar, yeni sevgilisi Altuğ Leblebici’yi önceki gün babası Ender Alkoçlar’la tanıştırdı.

Gülşah-Ender Alkoçlar çiftinin küçük kızları Aslışah Alkoçlar, Altuğ Leblebici ile ilk kez görüntülendiğinde yalnızca arkadaş olduklarını açıklamıştı.

Daha sonra sık sık bir araya gelen iki genç, önceki gün de Bebek Lucca’daydı. Ender Alkoçlar da oradaydı. Babasını bir anda karşısında görünce şaşıran Aslışah Alkoçlar, önce ne yapacağını bilemedi.

Ardından sevgilisini de alıp babasının masasına gitti. Ender Alkoçlar ile yaklaşık 1 saat sohbet eden çift, onun mekandan ayrılmasıyla baş başa kaldı. Aslışah Alkoçlar ve Altuğ Leblebici sarmaş dolaş romantik anlar yaşadı.