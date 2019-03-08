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Aslında milletten korkuyorlar!

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Aslında milletten korkuyorlar!
Bundan sonra sizlerle beraber Haber Konseyi’nde olacağım. Genel yayın yönetmenim ve meslekteki büyüğüm Yaşar Çakmak, sürekli yazmamı tavsiye etse de, maalesef sizlerle çok sık beraber olamayacağım. Şimdiden belirtmek isterim.

Bu yazıyı yazmadan önce epeydir düşünüyordum. Ne yazayım diye? Dün, Hürriyet Gazetesinin efsane Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç’in ölüm yıl dönümüydü. Üstüne bir de usta gazeteci Ertuğrul Akbay’ın vefat haberi gelince, bu yazımda biraz bizden yani, gazetecilerden ve gazetecilik mesleğinden bahsetme ihtiyacı hissettim. Dünyada hiçbir meslek yoktur ki asgari geçim derdinin dışında, bir beklenti talep etmeden tarafsızca kamuoyunun  nabzını tutsun. 

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