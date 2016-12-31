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Aslına döndü!

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Aslına döndü!
Manken ve oyuncu Amber Rose gösterişli kıyafetiyle ildi odağı oldu.

Bir süredir taktığı peruklarla görüntülenen manken ve oyuncu Amber Rose sonunda "aslına" döndü. 

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