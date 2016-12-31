Bir süredir taktığı peruklarla görüntülenen manken ve oyuncu Amber Rose sonunda "aslına" döndü.
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Aslına döndü!
Etiketler: Amber Rose
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VİDEO GALERİ
- 03:06 - YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN...
- 03:05 - İstanbul Maltepe'de patlama
- 02:59 - Beklenmedik ayrılık
- 02:58 - Raylı sistem çalışacak
- 02:55 - Ak Partili milletvekili Bennur Karaburun kaza geçirdi
- 02:54 - Yılbaşı için kılıktan kılığa girdiler
- 02:52 - Emekliye promosyon
- 02:50 - AVM otoparklarına yeni sürpriz
- 02:37 - Emily'nin 10 milyon sevinci
- 02:31 - Aslına döndü!
- 02:25 - 2016-ALES sonuçları açıklandı
- 02:23 - Trump, Putin'i övgüye boğdu!
- 02:13 - Suriye sınırında 1 buçuk milyon değerinde kaçak ilaç ele geçirildi
- 02:12 - Gazeteci Ahmet Şık tutuklandı
- 02:11 - Samsun'un azılı hırsızı yakayı ele verdi
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