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Aslıhan Doğan'ı kaçıran soru!

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Aslıhan Doğan'ı kaçıran soru!
Arda Turan’la altı aylık ayrılığın ardından barışan Aslıhan Doğan, bir etkinlikte görüntülendi.

Futbolcuyla yaz aylarında evlenecekleri iddia edilen Doğan, sorulardan “Makyaj tazeleyip geliyorum” bahanesiyle kaçtı.

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