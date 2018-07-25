Aslıhan Doğan bikiniyle görüntülendi

İstanbul’da yaptığı otel inşaatının yanındaki apartman çöken futbolcu Arda Turan Bodrum’da tatil yaparken görüntülendi.

İstanbul’da yaptığı inşaatın yanındaki apartmanın çöken futbolcu Arda Turan Bodrum’da tatil yaparken görüntülendi.

Bodrum’un Cennet Koyu’naDemirlediği ve yeni aldığı lüks teknesinde hamile eşi Aslıhan Doğan ile tatil yapan Arda Turan önceki gün aynı koyda teknesi bulunan Başakşehir futbol takımından arkadaşı Emre Bölezoğlu ve ailesi ile denize girdi.

Teknelerini yan yana bağlayan iki futbolcu, bol bol yüzüp suya balıklama atladı.Bugüne kadar bikinili görüntülenmeyen Aslıhan Doğan ilk kez bikinili görüntülenirken, karnının da hayli büyüdüğü görüldü.

Daha sonra teknenin iç kısmında Aslıhan Doğan’ın şişmiş göbeğini ve doğacak çocuğunu seven Turan, eşinin göbeğini defalarca öperek sevmesi objektiflere böyle yansıdı.

Karnını okşayıp suda yüzen eşi Arda Turan’la sohbet eden Aslıhan Doğan oldukça neşeliydi. Arda Turan ve Aslıhan Turan bir erkek bebek bekliyor. Çift oğullarına Hamza Arda ismini verecek.