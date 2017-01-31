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Aslıhan Doğan Arda'ya kıyamadı!

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Aslıhan Doğan Arda'ya kıyamadı!
Vücudundaki dövmeleri sildirmeye karar veren Aslıhan Doğan, eski aşkı Arda Turan’ın doğum tarihine kıyamadı.

Barcelona’da  top koşturan, milli futbolcu Arda Turan ile 2 yıllık ilişkilerini 2,5 ay önce bitiren Aslıhan Doğan, dövmelerini sildirmek için düğmeye bastı. Arda Turan’ın doğum tarihini koluna dövme yaptıran ve bu yüzden pişman olduğu konuşulan Doğan,

“Eski aşkınız için yaptırdığınız dövmeyi sildirdiniz mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Daha gençken yaptırdığım dövmelerim vardı. 3 senedir onları sildirmek için uğraşıyorum. Her birini sildirmek 9 seans sürüyor. Onun dışında koluma kazıttığım tarihlerin hepsi duruyor. Bu aralar gündemimde onları sildirmek yok.”

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