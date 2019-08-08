ASLI İŞLER AŞK İDDİALARINI YALANLADI!

Kenan Doğulu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu Aslı İşler'den, sosyal medya hesabından hakkında çıkan haberleri yalanladı.

SonDakika.com'un haberine göre; Bir süredir haklarında boşanma haberleri çıkan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin ihanet yüzünden boşanma kararı aldığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Doğulu'nun Beren Saat'i kendisine ikizi kadar benzeyen oyuncu Aslı İşler ile aldattığı iddia edilmişti.

İDDİALARI YALANLADI

Şarkıcı ile adı yasak aşk söylentilerine karışan 26 yaşındaki genç oyuncu sosyal medya hesabından iddiaları yalanlayan bir açıklamada bulundu.