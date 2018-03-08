ASLI HÜNEL DE KADINA ŞİDDETE SON DEDİ

Bakırköy Belediyesi tarafından ünlülerle, Bakırköy Kadın Futbol Takımı arasında kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla düzenlenen gösteri maçına ünlü ses sanatçısı Aslı Hünel de katılarak karşılaşmanın başlama vuruşunu yaptı.

Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde gerçekleşen etkinliğe Aslı Hünel’in yanı sıra Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Spor eski Bakanı Fikret Ünlü, Hava Kuvvetleri eski Komutanı Aydoğan Babaoğlu, G.Sarylı eski milli futbolcular Necati Ateş ve Gökhan Zan, G.Saray altyapı Teknik Direktörü Müfit Erkasap da katıldı. Aslı Hünel kadına yönelik artan şiddete kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla düzenlenen her türlü etkinliklere destek vereceğini belirterek,”Kadına yönelik şiddete son”dedi.