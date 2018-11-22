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Aslı Enver'le Murat Boz barıştı

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Aslı Enver'le Murat Boz barıştı
İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Aslı Enver ile şarkıcı Murat Boz'un aylar süren ayrılığı son buldu. Ünlü çift dostlarının da devreye girmesi üzerine yeniden görüşmeye başladı.

2,5 yıllık beraberliğin ardından geçen nisan ayında ayrılık kararı alan Aslı Enver ile Murat Boz'dan hayranlarını sevindirecek haber geldi. Bir süredir barıştıkları iddia edilen ikili birlikteliklerine ikinci şansı verdi.

DOSTLAR ARAYA GİRDİ BARIŞTILAR

Hürriyet'te yer alan habere göre; Yakın dostlarının da araya girmesiyle yeniden görüşmeye başlayan Enver ile Boz, geçtiğimiz günlerde ilişkinin adını koyup resmen barıştı. Çiftin bu kararını yakın çevreleri ve ailelerininde olumlu yönde karşıladığı belirtildi. Böylece ikili 8 ay sonra barışmış oldular.

Hürriyet Kelebek yazarı Onur Baştürk ayrılığın perde arkasını kaleme almıştı. İşte Baştürk'ün yazısı: Yanılmışım. Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığı konusunda.

Pazar yazısında şöyle demiştim: “Kesin Aslı Enver bitirmiştir. Çünkü evi terk eden Aslı olmuş." Oysa bitiren Aslı Enver olmamış. Aniden, hiçbir gerekçe göstermeden ilişkiyi bitiren Murat Boz’muş.

 

 

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