Aslı Enver Resti Çekti

1 Aslı Enver ‘Sevgililer Günü’ne saatler kala Instagram’da temizlik yaptı. 200 kişiyi arkadaş listesinden sildi. Aralarında Hadise de vardı.

2 Hadise “Sorun etmem, kişilerin kendi tercihidir. Ben de kimseyi takip etmiyorum zaten” dedi. Aslı Enver’e, Murat Boz ile aşk yaşadığı 2016-2019 arasında defalarca “Hadise ile Murat’ın yakınlığından rahatsız mısınız?” diye sorulmuştu.

3 Takip meselesi Aslı Enver, Hadise’nin harika bir arkadaş olduğundan söz etmişti. Bu arada Murat Boz ile Aslı Enver birbirini hâlâ takipte. Eski çift henüz yeni bir aşka yelken açmadı. Ama Hadise oyuncu Kaan Yıldırım ile birlikte. Müge Dağıstanlı/ POSTA