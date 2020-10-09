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Aslı Enver: "Parmaklarımı kırmak istiyorum"

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Aslı Enver: "Parmaklarımı kırmak istiyorum"
‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk olan oyuncu Aslı Enver, şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Yakın arkadaş çevresine mesaj atıp, daha sonra pişman olduğunu söyleyen oyuncu Aslı Enver, “Fazla neşeli olunca kendimi tutamıyorum. Bazen parmaklarımı kırmak istiyorum. Bu yüzden sosyal medyayla mesafeli durmaya çalışıyorum. Her şeyi herkese anlatıyorum” itirafında bulundu.

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