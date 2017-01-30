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Aslı Enver, Murat Boz'u zor anında yalnız bırakmadı

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Aslı Enver, Murat Boz'u zor anında yalnız bırakmadı
Geçtiğimiz gün kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan annesi Nedret Boz’un başından ayrılmayan sevilen şarkıcı Murat Boz'u zor zamanında sevgilisi yalnız bırakmadı.


Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan annesi Nedret Boz'un başından ayrılmayan Murat Boz'a yaşadığı sıkıntılı süreçte en büyük destek sevgilisi Aslı Enver'den geldi. İki gün boyunca Boz'u hastanedeyalnız bırakmayan genç oyuncu, önceki gece yarısı evine dönerken objektife yansıdı.Aslı Enver, Murat Boz'un aracıyla evine döndü.

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