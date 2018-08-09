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Aslı Enver, Murat Boz'u görünce kaçtı!

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Aslı Enver, Murat Boz'u görünce kaçtı!
Didem İnselel ve Ceren Moray’la Kuruçeşme’de yemek yiyen Aslı Enver, eski sevgilisi Murat Boz’un gelmesi üzerine, mekanı hemen terk etti.

Aslı Enver önceki akşam Kuruçeşme’deki bir lokantada yemekteydi. Yanında 2011’de biten ‘Kavak Yelleri’ dizisinden rol arkadaşları Ceren Moray ve Didem İnselel vardı.

İddiaya göre, Aslı Enver’in Instagram hesabından paylaştığı hikayeyi gören eski sevgilisi Murat Boz, kısa süre sonra mekana geldi.

Aslı Enver ise mekanı hemen terk etti. Aslı Enver, muhabirlerin “Murat Boz geldiği için mi çıktınız?” sorusuna “Konuşmak istemiyorum” cevabını verdi.

"KİMLİĞİNE BAKMADIK"
Aslı Enver’den 1 saat sonra Ceren Moray ve Didem İnselel kapıda belirdi. İkili “Aslı Enver, Murat Boz geldiği için mi yemeği erken terk etti?” sorusuna güldü.

Ceren Moray “Aaa yoksa siz Aslı’yı yakaladınız m? Kurban olurum yazık ya. Murat diye biri gelmedi. İçeri böyle biri girdiyse kimliğine bakmadık. Restoranda martılar, Didem, Aslı ve ben vardık” dedi.

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