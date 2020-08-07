Oyuncu, neşeli haliyle dikkat çekti.
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Aslı Enver de tatilde
Yatta tatil modasına uyan Aslı Enver, önceki gün ailesiyle çıktığı tekne tatilinden bu kareleri paylaştı.
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Aslı Enver de tatildeYatta tatil modasına uyan Aslı Enver, önceki gün ailesiyle çıktığı tekne tatilinden bu kareleri paylaştı.
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