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Aslı Enver de tatilde

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Aslı Enver de tatilde
Yatta tatil modasına uyan Aslı Enver, önceki gün ailesiyle çıktığı tekne tatilinden bu kareleri paylaştı.

Oyuncu, neşeli haliyle dikkat çekti.

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