Aslı Bekiroğlu'nun Ahlaksız Paylaşımlara Cevabı

Bir süredir Can Koçkan ile aşk yaşayan oyuncu Aslı Bekiroğlu ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Aslı Bekiroğlu'nun, sevgilisi Can Koçkan ile özel fotoğraflarının sosyal medyada yayıldığı ileri sürüldü. İddia sonrası Aslı Bekiroğlu'ndan açıklama

Sosyal medyanın gündemine oturan konuyla ilgili Aslı Bekiroğlu'ndan açıklama geldi.

850 bin takipçisi olan Aslı Bekiroğlu internete sızdırılan fotoğraf ve videolarıyla ilgili instagramdan şu açıklamayı takipçileriyle paylaştı:

"Sosyal medyada fotoğraflarımı ve adımı karıştırarak bir takım çirkin yayın kurgulayanlar, yayanlar ve buna bilerek ya da bilmeyerek alet olup paylaşanlar hakkındaki nöbetçi savcılık ve ilgili emniyet kanalıyla gerekli hukuki girişimleri başlattım.

Bu kişiler hakkında yasal mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup haklarında maddi ve manevi tazminat davası açılacağını da kamuoyuna bildiririm.

Ahlaksız paylaşımlarına adımı farklı yöntemlerle fotoğraflarımı da ekleyerek algı yaratmak isteyen kötü niyetlilere fırsat ve pirim verilmemesini basın ve kamuoyundan rica ederim"

İşte o görüntü.

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