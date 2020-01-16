Mahkeme tutuksuz sanıklar Ahmet Bayer, oğulları Hakan Bayer, Volkan Bayer ile Murat Umrov’un beratine karar verdi.
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Aslı Baş Davasında Flaş Karar
Muğla’da 9 buçuk yıl önce manken Aslı Baş’ın turizmci Ahmet Bayer’in villasında düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada karar açıklandı.
Etiketler: Aslı Baş, Ahmet Bayer, Hakan Bayer, Volkan Bayer
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Aslı Baş Davasında Flaş KararMuğla’da 9 buçuk yıl önce manken Aslı Baş’ın turizmci Ahmet Bayer’in villasında düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada karar açıklandı.
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