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Aslı aile 'deki yerini sağlama aldı

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Aslı aile 'deki yerini sağlama aldı
Aslı Enver, Murat Boz'la yeniden bir araya gelmesinin ardından müstakbel kayınvalidesi Nedret Boz'u takibe aldı.

Aslı Enver'le Murat Boz, 2,5 yıllık ilişkilerini geçen nisanda noktalamıştı. Fakat ikili fazla ayrı kalamadı ve kısa bir süre önce yeniden bir araya geldi. Birbirlerini sosyal medyadan silen aşıklar yeniden takibe başladı. Barışma sonrası ilişkilerini gözden uzakta yaşama kararı alan Murat Boz-Aslı Enver'in barış sonrası ilk fotoğrafı ise yılbaşı geccesi ortaya çıktı.

Aslı Enver, Murat Boz'un annesini takibe aldı!

 Güzel oyuncu müstakbel kayınvalidesi Nedret Boz'u Instagram hesabından takibe aldı. 

"Özel hayat konuşmuyoruz" Aslı Enver, geçen günlerde yaptığı açıklamada "Barıştık ama özel hayatımızla ilgili konuşmama kararı aldık" demişti.

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