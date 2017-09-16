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ASKON'un yeni Genel Başkanı Cesur oldu

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ASKON'un yeni Genel Başkanı Cesur oldu
Hasan Ali Cesur, ASKON'un 10. Olağan Genel Kurulunda, ASKON'un yeni Genel Başkanı seçildi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), 10. Olağan Genel Kurulunda HASAN Ali Cesur, oy kullanan delegelerin tamamına yakının oyunu alarak ASKON Genel Başkanı oldu.

ASKON açıklamasına göre, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) 10. Olağan Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Mustafa Koca’dan sonra ASKON Başkanını belirleyecek olan Genel Kurul’da oy kullanan delegelerin tamamına yakın oyunu alan Hasan Ali Cesur ASKON’un yeni Genel Başkanı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKON’un yeni başkanı Hasan Ali Cesur, yeni dönemde ASKON olarak hedeflerinden birinin, yerli ve milli kavramının içini tam olarak doldurup, bu pozisyonuyla bölgesel ve küresel projeler, iş birlikleri ve markalar çıkarabilen iş adamları topluluğu olabilmek" olduğunu belirtti.

Cesur, ayrıca ASKON’un yeni dönemde, misyonu doğrultusunda ülke geleceği için nitelikli fikir ve proje üretmeye devam edeceğini bu çalışmaları da raporlaştırarak kamuoyuyla paylaşacakları bildirdi.

Hasan Ali Cesur kimdir?

Bir önceki dönem Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Hasan Ali Cesur, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü iyi dereceyle bitirdi. Özel sektörde mühendislik ve üst düzey yöneticilik yaptı. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilen Cesur evli ve üç çocuk babası. Cesur ayrıca elektrik, elektronik ve robotik ürünler üzerine faaliyet gösteren firmanın yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.

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