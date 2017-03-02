Aşklarını ilan ettiler

'Altınsoylar' dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Ayça Ayşin Turan ile Aras Aydın, ilişkilerini gerçek hayata taşıdı.

Çift birlikteliklerini sosyal medya hesaplarında ilan etti.

Ayça Ayşin Turan, sevgilisiyle birlikte yer aldığı kareyi 'Mavi bir adam, turuncu bir kadın' notuyla paylaştı.

