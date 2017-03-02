Çift birlikteliklerini sosyal medya hesaplarında ilan etti.
Ayça Ayşin Turan, sevgilisiyle birlikte yer aldığı kareyi 'Mavi bir adam, turuncu bir kadın' notuyla paylaştı.
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Aşklarını ilan ettiler
'Altınsoylar' dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Ayça Ayşin Turan ile Aras Aydın, ilişkilerini gerçek hayata taşıdı.
Çift birlikteliklerini sosyal medya hesaplarında ilan etti.
Etiketler: Ayça Ayşin Turan, Aras Aydın
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