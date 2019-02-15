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Aşklarını gizleyemediler

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Aşklarını gizleyemediler
Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'un başrol oyuncuları Demet Özdemir ile Can Yaman arasındaki aşk GQ Türkiye ödüllerinde ispatlandı.

GQ Türkiye, 2018'de başarıları ve stiliyle dikkat çeken erkekleri ve yılın kadınını seçti. GQ tarafından dünya çapında 23 yıldır sürdürülen etkinlik, Türkiye'de yedinci kez düzenlendi. 

YILIN YÜKSELEN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman,  törende Yılın Yükselen Oyuncusu ödülüne layık görüldü. Yaman, ödülünü Gökçe Bahadır'dan aldı.

DEMET'İN BACAĞINA DOKUNARAK KALKTI

Öte yandan Can Yaman'ın ödül almak için kalktığı esnada yanında oturan Demet Özdemir'in bacağından destek alarak kalması da dikkatlerden kaçmadı.Özdemir, ödül alan rol arkadaşı yerine oturmadan önce öperek tebrik etti.

"DEMET SAYESİNDE SETE KEYİFLİ GİDİYORUM"

Yaman ödülünü alırken "Demet sayesinde sete çok keyifli gidiyorum. Onunla sahneyi paylaşmak çok keyifli, yarısı ona ait tüm ödüllerimin" dedi.

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