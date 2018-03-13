Aşkının İlk Fotoğrafı

‘Vatanım Sensin’de başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Miray Daner ve Kubilay Aka, önceki akşam ilk kez birlikte görüntülendi.

“Vatanım Sensin”in Hilal’i Miray Daner ile “Çukur” dizisinin Celasun’u Kubilay Aka, önceki akşam Cihangir’deydi. Adları aylardır birlikte anılan ikili, bir mekanda baş başa yemek yedi. Geç saatlerde oradan ayrılan Daner ile Aka, otoparka doğru yürürken objektife takıldı. Flaşlar patlayınca telaşla elini Miray Daner’in omzundan çeken Kubilay Aka gergindi. Muhabirlere “Arkadaşım yeterince çektin, bundan sonrasını bize bırak da aracımıza binip gidelim” diye çıkışan oyuncu, “Yeni bir aşk mı?” sorusuna ise yanıt vermedi.