  • BIST 118.187
  • Altın 163,924
  • Dolar 3,8674
  • Euro 4,7679
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİzmir'de Deprem!

Aşkının İlk Fotoğrafı

»
Aşkının İlk Fotoğrafı
‘Vatanım Sensin’de başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Miray Daner ve Kubilay Aka, önceki akşam ilk kez birlikte görüntülendi.

“Vatanım Sensin”in Hilal’i Miray Daner ile “Çukur” dizisinin Celasun’u Kubilay Aka, önceki akşam Cihangir’deydi. Adları aylardır birlikte anılan ikili, bir mekanda baş başa yemek yedi. Geç saatlerde oradan ayrılan Daner ile Aka, otoparka doğru yürürken objektife takıldı. Flaşlar patlayınca telaşla elini Miray Daner’in omzundan çeken Kubilay Aka gergindi. Muhabirlere “Arkadaşım yeterince çektin, bundan sonrasını bize bırak da aracımıza binip gidelim” diye çıkışan oyuncu, “Yeni bir aşk mı?” sorusuna ise yanıt vermedi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sinem Kobal Onu Sildi!09 Mart 2018 Cuma 16:46
  • Cahil geldi, cahil gidecek09 Mart 2018 Cuma 13:50
  • Spor Seksisi Jennifer08 Mart 2018 Perşembe 14:18
  • Adriana Hamile mi?08 Mart 2018 Perşembe 14:15
  • Seksi Değilim08 Mart 2018 Perşembe 14:09
  • Caner Taksiye Vurup Kaçmış!07 Mart 2018 Çarşamba 16:52
  • "Saf Değilim ama İyi Yürekliyim"07 Mart 2018 Çarşamba 16:50
  • Rus Eskorta Kötü Haber07 Mart 2018 Çarşamba 14:09
  • Kim Kardashian'dan çıplak yemek07 Mart 2018 Çarşamba 14:06
  • Demet Şener-Edvina Sponza davasında flaş gelişme!06 Mart 2018 Salı 14:23
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim