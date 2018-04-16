Aşkını İtiraf Etti

Gülben Ergen, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen konserinde büyük bir şova imza attı.

Yıllardır Bostancı konserleri için özel olarak hazırlanan Gülben Ergen, bu yıl da Bostancı Gösteri Merkezi’ni dolduran kalabalıkla birlikte unutulmaz bir gecceye imza attı.

Sahneye yıllar önce Tuncel Kurtiz’in okuduğu ‘ Tut Yüreğimden Ustam’ şiirini okuyarak çıkan Gülben Ergen, bu duygusal satırlarla büyük alkış aldı. Konserine Mazhar Alanson’un ‘Yandım Yandım’ ve Mümin Sarıkaya’ın ‘Ben Yoruldum Hayat’ şarkılarıyla devam eden Gülben Ergen’e sahnede Taşkın Sabah ve orkestrası eşlik etti.

Bostancı Gösteri Merkezi’ni dolduran hayranlarıyla tek bir ağızdan dünden bugüne hit olmuş şarkılarını seslendiren Gülben Ergen’in ‘Şarkılarla Sohbet’ adını taşıyan konseri duygusal anlara sahne oldu.

Seyircilerin arasında annesi Gülser Bayar, üç oğlu Atlas, Güney, Ares Erdoğan, Nihat Odabaşı ve Bora Duran’ın olduğu konserinde Gülben Ergen bir ara seyirciler arasına inerek hayranlarıyla hatıra fotoğrafları çektirdi. Sagaza imzalı 2 kıyafetiyle gözlere de hitap eden Gülben Ergen’in kulisi de çicek bahçesine döndü. Ergen sahne öncesi basının karşısına geçti ve soruları yanıtladı.

Ünlü şarkıcıya prodüktör Burak Törer’le aşk yaşadığı iddiası soruldu. Ergen, “Burak Bey aşk haberleriyle ilgili sorulara ‘Gülben Hanım’a sorun, ben cevap veremem, o sanatçı’ dedi. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusuna şöyle karşılık verdi: “Öyle mi? Güzel düşünüyorum. İyiyim ve mutluyum.