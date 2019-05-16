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ASKİ LEJYONER BAKTERİ İDDİALARINI YALANLADI!

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ASKİ LEJYONER BAKTERİ İDDİALARINI YALANLADI!
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Genel Müdürlüğü sosyal medyada yer alan Ankara’daki içme suyunda “lejyoner bakteri” olduğuna dönük iddiaları yazılı açıklamayla yalanladı.

Ankara’da musluklardan akan suyun sağlıklı olduğu belirtilen açıklamada, “Bazı art niyetli kişilerin yaklaşık bir haftayı aşkın bir süredir sosyal medya üzerinden ASKİ tarafından şehir şebekesine verilen suda ‘lejyoner bakteri’ olduğuna dair asılsız iddialar yer almaktadır. Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır” dendi.

"Kasıtlı yapılıyor"

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, içme sularında öldürücü etkisi olan lejyoner bakteri iddialarına yönelik, “Yalan, halkı panik ve korkuya sevk etmek amacıyla kasıtlı olarak yapılmaktadır” ifadesi kullanıldı.

Söz konusu iddialara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu bilgisi yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kurumumuz ve Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında devamlı olarak analizleri yapılan ve denetlenen şebeke suyumuzda böyle bir bakteri tespiti olmadığı gibi bu tür şikayetlerle sağlık kuruluşlarına da herhangi bir başvuru olmamıştır. Arıtma Tesisimizden çıkan suyun kalitesi, Türk ve dünya içme suyu standartlarına uygun olup, hiç tereddüt etmeden içilebilir niteliktedir. Halkımızı paniğe sevk eden yalan ve yanlış bu tip haberlere asla itibar edilmemelidir. Arıtma Tesislerinde arıtıldıktan sonra analizleri yapılan suyun sonuçları da günlük olarak www.aski.gov.tr web sitesinde yayınlanmaktadır. Başkentliler, kaynağı belli olmayan bu haberlere itibar etmeyerek, musluklarından akan suyu güven içinde tüketebilirler.”

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