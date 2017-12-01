Aşkı Fransız Modelde Buldu!

Hadise, "Sıfır Tolerans" şarkısının klibi için Fransız model Aurelien Muller ile kamera karşısına geçmişti

Güzel şarkıcı ile yabancı model arasında aşk dedikoduları da magazin sayfalarında yer almıştı. Hadise ile Aurelien Muller önceki gün bir mekanda birlikte yemek yedi. Çifte Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz ve kardeşi Derya Açıkgöz de eşlik etti. Mekan çıkışı abla Hülya Açıkgöz, "birbirlerini tanıma aşamasındalar" itirafında bulundu.