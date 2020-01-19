  • BIST 121.475
  • Altın 294,762
  • Dolar 5,8926
  • Euro 6,5369
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADünyanın gözü Washington’da: Trump’a azil oy çokluğuyla kabul edildi

Askerlerimiz Üşümesin Diye Vatandaşlar Montlarını Verdi.

»
Askerlerimiz Üşümesin Diye Vatandaşlar Montlarını Verdi.
Konya'nın Ilgın ilçesinde dün defnedilen şehit piyade sözleşmeli er Fevzi Altınayak'ın cenaze töreninde, bir grup gencin tören mangasındaki askerlere "soğuktan üşümesinler" kendi montlarını giydirmesi herkesi duygulandırdı.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombasıyla yaralanması sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak'ın, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde dün toprağa verildiği sırada çekilen fotoğraf ile video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bir grup gencin tören mangasındaki askerlere "soğuktan üşümesinler" kendi montlarını çıkartıp giydirmesine ilişkin fotoğraflar, herkesi duygulandırdı.

Çektiği fotoğraf ve görüntülerle o anı ölümsüzleştiren üniversite öğrencisi Hasan Acı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katıldığı cenaze töreninin ardından defin sırasında mezarlık içinde çektiği fotoğrafları akşam saatlerinde sosyal medyada paylaştığını anlattı.

 

Şehit cenazesinde dikkat çeken an Üşümesinler diye montlarını askerlere giydirdiler
 
 

 

 
 
 

Kısa sürede binlerce kişinin fotoğrafları beğenip altına duygularını ifade eden yorumlar yazdığını anlatan Acı, şunları kaydetti:

"Defin sırasında, soğuk havada tören mangasındaki askerlerimizin üşüdüğünü düşünen halkımızın, kendi ceket, mont ve kabanlarını görevli askerlerimize giydirmelerine şahit oldum. Bu anı hem fotoğraflamak hem de görüntülemek istedim. O anlarda halkımızla gurur duydum. Havanın eksi 5 derecelerde olduğu o anlarda halkımızın kendi askeri için fedakarlık yapması çok hoşuma gitti. Ben üzerimde çok kalın kıyafetler olmasına rağmen üşüyordum, ellerim titriyordu. Kabanlarını veren gençlerin üzerlerine giyecek başka bir şeyleri yoktu. Törene sadece kazaklarıyla devam ettiler. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum."
Irak'ın kuzeyinde teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombasıyla şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak, dün memleketi Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Vali Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, Abdullah Ağralı, Hacı Ahmet Özdemir ve Tahir Akyürek ile CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katılmıştı.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • OT Dergisi Soyuldu18 Ocak 2020 Cumartesi 11:44
  • Yerli18 Ocak 2020 Cumartesi 11:16
  • İşaretli Mektupların Sırrı18 Ocak 2020 Cumartesi 11:09
  • 8 Metrelik Kuyuya Düştü18 Ocak 2020 Cumartesi 10:59
  • Ünlü Markadan Büyük İndirim17 Ocak 2020 Cuma 16:48
  • Haberler Ekonomi Haberleri İstanbul Havalimanı'nda 'yarıyıl tatili' hareketliliği... ABONE OL 17.01.2020 - 16:15 | Son Güncellenme: 17.01.2020 - 16:17| DHA İstanbul Havalimanı'nda 'yarıyıl tatili17 Ocak 2020 Cuma 16:38
  • Önce Sevdi, Sonra Parçaladı17 Ocak 2020 Cuma 16:34
  • Film Gerçek Oldu17 Ocak 2020 Cuma 15:54
  • Canlı Yayında Rezalet17 Ocak 2020 Cuma 15:50
  • Mesih Hasan Mezarcı: Tesettürü kaldırıyorum17 Ocak 2020 Cuma 12:59
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim