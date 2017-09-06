'Askeri harekatın sonuçları çok korkunç olur'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Kuzey Kore ve Myanmar'da yaşanan olağanüstü durumlarla ilgili olarak düzenlediği gündem dışı basın toplantısında Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği nükleer füze denemelerini kınadığını söyledi.

Kuzey Kore'nin girişimlerini 'bölgesel ve uluslararası güvenlik için son derece istikrar bozucu' olarak niteleyen Guterres, "Kuzey Kore'nin son yapmış olduğu füze denemesi son derece pervasızca ve kendi halkı da içinde olmak üzere milyonlarca kişinin hayatını riske atan gereksiz bir girişim. Şimdiye kadar karşı karşıya kalınan en büyük kriz" diye konuştu.





Kuzey Kore'nin bir kez daha Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma meydan okuduğunu belirten Guterres "Gereksiz yere milyonlarca insanı riske attılar. Kendi vatandaşları da buna dahil. Kuzey Kore halkı kuraklıkla, açlıkla mücadele ederken bu yetmezmiş gibi insan hakları ihlallerine maruz kalıyor" dedi. Kuzey Kore'nin nükleer denemesinin sonrasında meydana gelebilecek askeri bir harekatın olası sonuçlarının çok dehşet verici olabileceğini vurgulayan Guterres, Kuzey Kore'nin süregelmekte olan nükleer denemelerini önlemenin yolunun siyasi çözüm olduğunu söyledi. Kuzey Kore yetkililerine BM Güvenlik Konseyi'nde geçen ay kabul edilen 2371 sayılı karara ve uluslararası yükümlülüklerini tam olarak yerine getirme çağrısını yineleyen Guterres, "Konseyin birliği bu krizin çözümünde çok önemlidir. Bu birlik, aynı zamanda, gerginliği azaltmak, güven arttırmak ve herhangi bir tırmanışı önlemek amacıyla diplomatik yollarla meşgul olmak için bir fırsat yarattı" diye konuştu.







"ASKERİ HAREKATIN SONUÇLARI ÇOK KORKUNÇ OLUR"



Yanlış hesaplama veya yanlış anlaşılmayı önlemek için diyalogu ve iletişimin koşul olduğunu dile getiren Guterrs, "Çatışmacı söylem istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Çözüm siyasi olmalı. Askeri harekatın potansiyel sonuçları çok korkunç olur. Biz bu kriz durumunun barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasına yönelik çabaları desteklemeye hazırız" dedi.





BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, iki hafta sonra başlayacak BM Genel Kurul çalışmalarında konunun en önemli gündem maddesi olacağını belirtti ve Kuzey Kore krizini "Bugüne kadar karşılaştığımız en tehlikeli kriz ve yarattığı nükleer tehlike" diye değerlendirdi.







BANGLADEŞ'E SIĞINAN ARAKANLI MÜSLÜMAN SAYISI 125 BİN KİŞİYİ AŞTI



Basın toplantısında Myanmar'da yaşanan şiddet olayları ve Müslüman Arakanlıların yaşadığı drama da değinen Guterres, bölgede istikrarı bozmaya yönelik tehditler konusunda kaygı duyduğunu belirtti. Guterres, "Myanmar'da güvenlik, insani yardım ve insan hakları durumundan endişe duyuyorum. Ülkedeki sivil ve askeri otoritelere şiddete son vermeye davet ediyorum. Bu krizin bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyebileceğini düşünüyorum" dedi.







Bangladeş'e sığınan Müslüman Arakanlıların sayının 125 bin kişiyi aştığını belirten Guterres, birçok Arakanlı Müslüman'ın da bu yolda sınırı geçmeye çalışırken yaşamlarını yitirdiklerini söyledi ve uluslararası topluma Myanmar' da yaşanan şiddetin daha fazla tırmanmasını önleme ve bütüncül bir çözüm bulma çağrısı yaptı.