Askeri eğitim uçağı düştü: Üç şehit

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde askeri eğitim amacıyla kullanılan CASA tipi uçak düştü. İlk gelen son dakika bilgilerine göre ikisi pilot biri teknisyen üç askerimiz şehit oldu. Düşen uçakla ilgili Genelkurmay Başkanlığı

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde askeri eğitim amacıyla kullanılan CASA tipi CN 235 kargo uçağı düştü. Isparta Valisi Şehmus Günaydın, düşen uçakta üç askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Günaydın yaptığı açıklamada “2’si pilot biri teknisyen 3 şehidimiz var. Uçak 14.30’da düştü, sapa bir yer olduğu için karadan ulaşımın oldukça zor olan bölgeye ekipler sevk edildi” dedi. Uçak ile ilgili bir açıklama da Genelkurmay Başkanlığı’ndan geldi. TSK’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, “11:03’te Eskişehir’den kalkış yapan uçak ile saat 12:50 civarında telsiz irtibatı kesilmişti” denildi.

GENELKURMAY’DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada “17 Ocak 2018 tarihinde 11.03'te konuşlu bulunduğu Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır.

Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” denildi.

2001'DE 37 ŞEHİT VERMİŞTİK

CASA, Türkiye'de geçmişte düşen uçakları ile gündeme gelmişti. Türk kamuoyu CASA uçaklarını 2001'de tanımaya başladı. 2001'de arka arkaya iki CASA uçağı düştü, toplam 37 şehit verildi. İlk kaza Ocak 2001'de yaşandı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı CASA CN235 tipi uçak Kayseri'de düştü, 3 kişi şehit oldu. İkinci olay 4 ay sonra gerçekleşti. Diyarbakır'dan havalanan, ‘bordo bereliler'in CASA CN235 tipi askeri nakliye uçağı, kalkıştan 25 dakika sonra Malatya'da düştü. 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 16 astsubay, 1 uzman çavuş, 10 er şehit oldu. CASA uçağında 34 şehit verilmesi Türkiye gündeminde aylarca tartışılmıştı.