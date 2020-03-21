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Asker Uğurlama Yasaklandı!

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Asker Uğurlama Yasaklandı!
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmemesi istendi.

Bakanlık, valiliklere gönderdiği yazıda, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşların toplu olarak bulunduğu bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, düğün, konferans, seminer gibi toplantıların geçici süreliğine ertelenmesi gibi farklı tedbirler alındığı hatırlatıldı.

Bu tedbirlere ilave olarak; askere alma süreci kapsamında, askere gidecek olan vatandaşlar için toplu askere uğurlama törenlerinin düzenlendiği, bu durumun salgın riskini artıracağı değerlendirildiğinden, bu tür faaliyetlerin geçici süreliğine gerçekleşmemesi gerektiği bildirildi.

Toplu yapılan askere uğurlama törenlerinin koronavirüs salgın riskini artıracağına dikkat çekilerek, bu faaliyetlerin, geçici süreyle gerçekleşmesine izin verilmemesi için il-ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarından gerekli kararların alınarak, vatandaşlara duyurulması istendi. Ayrıca kararlara uymayanlar hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin yapılması talep edildi.

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