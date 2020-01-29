Aşka Vaktim Yok

Oğlu ile Londra'da tatil yapan Bade İşçil, tatil dönüşü gazetecilerle sohbet etti.

Bir süredir aşk hayatına çok önem vermeyen, vaktini çocuğu ile geçiren Bade İşçil sömestır tatili için Londra'dan dönen sanatçı havalimanında gazetecilerle sohbet etti. Yeni bir aşk varmı sorusuna İşçil ''Aşk'a vaktim yok, kendimi oğluma ve işime adadım. Hiç vaktim yok çocuklar.'' diyip geçiştirdi.