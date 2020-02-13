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AŞK YAŞADIKLARINI İTİRAF ETTİ

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AŞK YAŞADIKLARINI İTİRAF ETTİ
Serdar Ortaç, İrlandalı model Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti. Boşandıktan 6 ay sonra yeni bir ilişkiye başlayan 49 yaşındaki popçu, yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu.
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Eski eşi Chloe Loughnan'ı unutan Serdar Ortaç, meslektaşı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başladı. Yeni birlikteliği hakkında konuşan şarkıcı, "Şu an çok mutluyuz" dedi.

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Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Seçil Gür ile bir mekandan çıkarken görüntülenmiş ve ikilinin bir süredir aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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Yaklaşık üç saat kaldıkları mekandan çıkıp gazetecileri kontrol eden 49 yaşındaki şarkıcı, kimsenin olmadığını sanıp, "Gel hayatım, kimse yok" sözleriyle Gür'ü aracına doğru çağırmıştı.

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4ENERJİMİZ AŞKA DÖNÜŞTÜ

"ENERJİMİZ AŞKA DÖNÜŞTÜ" 

Dün muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, "10 yıllık arkadaşlığımız söz konusu. Yeni bir parça için bir araya geldik ama aramızdaki enerji çok yüksekti. Bu da ikimiz için aşka dönüştü, şu an çok mutluyuz" dedi.

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5BEBEK SORUSUNA CEVAP

BEBEK SORUSUNA CEVAP 

Uzun zamandır çocuk istediğini dile getiren Serdar Ortaç, muhabirin "Seçil Hanım'la çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bakalım zaman bize neler gösterecek?" cevabını verdi.

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2014 yılında dünyaevine giren Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 2019'da sürpriz şekilde tek celsede boşanmıştı.

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