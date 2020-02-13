AŞK YAŞADIKLARINI İTİRAF ETTİ

"ENERJİMİZ AŞKA DÖNÜŞTÜ" Dün muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, "10 yıllık arkadaşlığımız söz konusu. Yeni bir parça için bir araya geldik ama aramızdaki enerji çok yüksekti. Bu da ikimiz için aşka dönüştü, şu an çok mutluyuz" dedi.