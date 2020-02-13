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AŞK YAŞADIKLARINI İTİRAF ETTİ
Serdar Ortaç, İrlandalı model Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti. Boşandıktan 6 ay sonra yeni bir ilişkiye başlayan 49 yaşındaki popçu, yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu.
Etiketler: serdar ortaç, seçil gür, chloe loughnan
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- 13:02 - Gamze Özçelik Umut Oldu
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- 12:54 - Tedavi Mağaralarda Aranıyor
- 12:47 - Katil Sürüsü
- 12:41 - 30 BİN KİŞİYİ DOLANDIRMIŞTI GÜRCİSTANDA YAKALANDI
- 12:36 - Bir Günde 242 Can Aldı
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