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'Aşk Uykusu' gala yaptı!

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'Aşk Uykusu' gala yaptı!
Başrollerinde Gökçe Bahadır, Alican Yücesoy ve Hande Subaşı'nın rol aldığı "Aşk Uykusu" filminin galası yapıldı.

Merakla beklenen Aşk Uykusu'nun galası yapıldı, gecceye ünlü yağdı.Gazeteci yazar Mehmet Coşkundeniz’in gerçek bir hikâyeden yola çıkarak yazdığı romanından aynı adla beyazperdeye uyarlanan “Aşk Uykusu” dün akşam gala yaptı. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Alican Yücesoy ve Hande Subaşı'nın rol aldığı filmin galasına film ekibi tam kadro katıldı.Ayrıca Cansu Tosun, Hakan Yılmaz, Soner Sarıkabadayı, Bülent Emrah Parlak, Melis Birkan, Cansel Elçin, Seçkin Piriler ve Ömür Gedik de galadaydı.

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