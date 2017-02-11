'Aşk Laftan Anlamaz' dizisinin yıldızı Burak Deniz önceki gün sevgilisi Büşra Develi ile Nişantaşı'nda bir AVM'deydi.

Burak Deniz ile Büşra Develi dudak dudağa görüntülendi! Önce birlikte yemek yiyen ikili daha sonra alt kata inmek için merdivenlere yöneldi.Burak Deniz ile Büşra Develi dudak dudağa görüntülendi! Merdivende birbirlerine sarılan çift, tam öpüşürken patlayan flaşlarla şaşırdı.Burak Deniz ile Büşra Develi dudak dudağa görüntülendi! Bunun üzerine Burak Deniz magazin muhabirlerine dönerek “Ayarlasak bu kadar denk getiremeyiz, zamanlamanız harikaymış.” dedi.