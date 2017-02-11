Burak Deniz ile Büşra Develi dudak dudağa görüntülendi! Önce birlikte yemek yiyen ikili daha sonra alt kata inmek için merdivenlere yöneldi.Burak Deniz ile Büşra Develi dudak dudağa görüntülendi! Merdivende birbirlerine sarılan çift, tam öpüşürken patlayan flaşlarla şaşırdı.Burak Deniz ile Büşra Develi dudak dudağa görüntülendi! Bunun üzerine Burak Deniz magazin muhabirlerine dönerek “Ayarlasak bu kadar denk getiremeyiz, zamanlamanız harikaymış.” dedi.
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Aşk pozu!
'Aşk Laftan Anlamaz' dizisinin yıldızı Burak Deniz önceki gün sevgilisi Büşra Develi ile Nişantaşı'nda bir AVM'deydi.
Etiketler: Burak Deniz, Büşra Develi
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- 14:45 - Aşk pozu!
- 14:42 - Kırmızı Kedi Yayınevi'ne saldırı: 'Sabahattin Önkibar akıllı olsun'
- 14:40 - Erkan Petekkaya'dan sürpriz Nurgül Yeşilçay hamlesi!
- 14:38 - Meltem Cumbul: 3 yaşından küçük çocuklar sette çalıştırılmamalı!
- 14:35 - Rıdvan Dilmen'den ilginç iddia: "Alex büyük zarar verdi"
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- 14:31 - Şahan Gökbakar'dan 'Recep İvedik' itirafı: Manipüle edilmek istendi!
- 14:29 - Gazetecilerden akademisyenlere mektup!
- 14:17 - Aziz Yıldırım Zülfü Livaneli'nin konserinde neden ağladı?
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